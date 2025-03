Ukrainos pajėgos pranešė pastarąją parą eliminavusios dar 1 510 rusų karių

Be to, per šį laikotarpį rusai neteko 10 492 tankų (+14 pastarąją parą), 21 816 šarvuotųjų kovos mašinų (+20), 25 507 artilerijos sistemų (+56), 1 347 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 1 122 oro gynybos priemonių (+0), 370 lėktuvų (+0), 335 sraigtasparnių (+0), 31 345 dronų (+111), 3 121 kruizinės raketos (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 42 528 mašinų (+130), 3 787 specialiosios technikos vienetų (+0).