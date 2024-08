Ukraina vėl prašo leisti smūgiuoti Rusijai Vakarų perduotomis tolimojo nuotolio raketomis

Pirmadienį rusų pajėgoms surengus masinę ataką įvairiose Ukrainos vietose, per kurią buvo taikomasi į energetikos infrastruktūrą, Kyjivas kartoja raginimus Vakarams leisti naudoti jų tolimojo nuotolio ginklus smūgiuoti Rusijos gilumoje. To šįryt vėl paprašė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas. Tuo metu palydovinės nuotraukos rodo, kad Jungtinių Valstijų (JAV) perduotomis ATACMS sistemomis ukrainiečiai galėtų atakuoti per 250 karinių ir sukarintų Rusijos objektų.