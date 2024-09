Ukraina toliau sieks Vakarų leidimo naudoti toliašaudę amuniciją: ekspertai vardija strategijos pliusus ir minusus

George’as Barrosas, vienas iš ISW analitikų, sutinka, kad viešumo galėtų būti ir mažiau, bet jei net kalbos apie tikimybę, kad Ukrainai bus leista be apribojimų naudoti raketas, privertė Rusiją atitraukti lėktuvus toliau nuo sienos, tai jau neblogai. Dėl didesnio atstumo gali sumažėti apšaudymų, be to, Ukrainos pajėgoms automatiškai atsiras daugiau laiko atakoms numatyti ir atitinkamai sureaguoti.