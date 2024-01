Tvyrant įtampai su Rusija Suomijoje renkamas prezidentas

Maskvos ir Helsinkio santykiai pablogėjo po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m., Suomija atsisakė karinio neprisijungimo politikos, kurios laikėsi dešimtmečius, ir 2023 m. balandį įstojo į NATO. Netrukus po to Rusija, turinti 1 340 kilometrų ilgio sieną su Suomija, perspėjo, kad imsis „atsakomųjų priemonių“. Po kelių mėnesių, pernai rugpjūtį, Suomija patyrė migrantų, be vizų atvykstančių per jos rytinę sieną, antplūdį. Helsinkis tvirtino, kad migrantus stumia Maskva, jog tai jos hibridinė ataka siekiant destabilizuoti šalį. Lapkritį Suomija uždarė savo rytinę sieną.