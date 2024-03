Trumpas tikisi, kad jam nereikės rinktis, tarp Putino ir Ukrainos

Paklaustas, ar jis toliau padėtų Ukrainai apsirūpinti ginklais, ar leistų V. Putinui okupuoti Ukrainą ar jos dalį, jei būtų perrinktas prezidentu , jis pareiškė viltį, kad to neprireiks. Anot D. Trumpo, tie devyni mėnesiai, kurie praeis nuo dabar iki 2025 m. sausio 20 d., kai įvyks kito JAV prezidento inauguracija, yra „amžinybė tiek kalbant apie karą, tiek apie politiką“.

Tuo pat metu D. Trumpas pasakė, kad jam esant prezidentu joks karas nebūtų kilęs: „Aš būčiau derėjęsis ir susitaręs. Net nežinau, ar man apskritai būtų reikėję derėtis. Jie (rusai) tikrai nebūtų puolę, man esant prezidentu. /.../ Jei turėtume tikrą lyderį, jis (V. Putinas) tikrai nebūtų to padaręs. Nepamirškite, jis to nedarė. Jis to nedarė ketverius metus. Ir nebuvo realios grėsmės, kad jis tai padarys“.