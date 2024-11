Trumpas paskyrė pirmąjį asmenį, kuris dirbs jo administracijoje

Per praėjusią prezidentavimo kadenciją D. Trumpas dažnai konfliktuodavo su pirmuoju savo pasirinktu Baltųjų rūmų administracijos vadovu Reince’u Priebusu, palikusiu postą vos po 192 dienų nuo paskyrimo. Johnas Kelly, antrasis šias pareigas ėjęs asmuo, visiškai neseniai pareiškė, kad D. Trumpas nėra tinkamas būti prezidentu, be to, už uždarų durų neva yra gyręs nacių karininkus. D. Trumpas šį kaltinimą paneigė. J. Kelly pakeitė Mickas Mulvaney, tiktai daugiau negu metus jis buvo ne oficialus, o laikinai perimtas pareigas ėjęs asmuo.