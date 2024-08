Trumpas Muskui pasakojo apie pokalbį su Putinu

„Beje, jo IQ buvo žemas ir prieš 30 metų. Tačiau dabar to IQ, matyt, visai neliko“, – pridūrė D. Trumpas.

Per pokalbį D. Trumpas taip pat akcentavo, kad būdamas JAV prezidentu įspėjo V. Putiną nepulti Ukrainos.

„Aš pasakiau Vladimirui Putinui: „Nedaryk to. Nereikia to daryti, Vladimirai. Jeigu tai padarysi, ateis sunkūs laikai. Nedaryk to.“ Taip pat pasakiau, ko imsiuosi reaguodamas į jo veiksmus. Ir jis atsakė: „Tai neįmanoma“. O aš pasakiau: „Įmanoma.“ Žinote, tai buvo paskutinis mūsų pokalbis. Jis niekada nebūtų to padaręs [jeigu aš būčiau likęs prezidentu]... Man sekėsi su juo sutarti. Tikiuosi, kad ir dabar su juo sutarsiu. Aš sutariau ir su Kim Jong Unu“, – kalbėjo D. Trumpas.