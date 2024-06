Trumpas gegužę sulaukė 141 mln. dolerių aukų

Per visą gegužės mėnesį surinkta 141 mln. dolerių (apie 130 mln. eurų) aukų, pirmadienį pranešė Respublikonų partija ir D. Trumpo rinkimų štabas. 53 mln. šios sumos paaukota per pirmąsias 24 valandas po nuosprendžio paskelbimo. Tai atitinka daugiau kaip 2 mln. dolerių per valandą. Ketvirtadalis aukotojų pinigų D. Trumpo rinkimų kampanijai skyrė pirmą kartą.