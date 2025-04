„Titanike“ rašytas atvirlaiškis aukcione parduotas už keleriopai didesnę sumą nei buvo įvertintas

Sautamptone į laivą įlipęs istorikas plaukė atgal į JAV po atostogų Europoje. Atvirlaiškis pažymėtas pašto antspaudu iš Kvinstauno Airijoje – tai buvo paskutinysis „Titaniko“ sustojimas prieš jam pradedant kelionę per vandenyną.

A. Gracie’is, kuris vėliau išgarsėjo savo knyga apie „Titaniko“ katastrofą „Tiesa apie „Titaniką“ („The Truth About The Titanic“), atvirlaiškyje rašė: „Tai puikus laivas, tačiau palauksiu savo kelionės pabaigos ir tik tada jį įvertinsiu“. Viltšyre įsikūrę aukcionų namai „Henry Aldridge and Son“ šiuos žodžius pavadino pranašiškais.