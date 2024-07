„The New York Times“ fotografas užfiksavo šalia Trumpo galvos skriejančią kulką

„Tai visiškai gali būti kulkos sukurtas oro gūsis. Kampas atrodo kiek per žemas, kad kulka būtų praskridusi pro jo ausį, bet nėra neįmanoma, kad šaulys paleido kelis šūvius“, – šeštadienio vakarą peržvelgęs kadrus sakė buvęs pareigūnas.

Fotografas naudojosi „Sony“ skaitmeniniu fotoaparatu, fiksuojančiu iki 30 kadrų per sekundę, jis fotografavo 1/8000 sekundės užrakto greičiu.

„Jei šaulys naudojo AR-15 tipo ginklą, 0.223 arba 5.56 mm kalibro kulkas, jų greitis pradžioje siekia apie 3 200 pėdų per sekundę (apie 975 m/s). Fotografuojant tokiu užrakto greičiu, tai leistų kulkai per užrakto atidarymo laikotarpį nukeliauti apie keturias dešimtąsias pėdos (apie 12 cm)“, – „The New York Times“ sakė M. Harriganas.