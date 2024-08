Taylor Swift gerbėjai imasi iniciatyvos dėl Kamalos Harris

Senatorės demokratės Elizabeth Warren ir Kirsten Gillibrand prisijungė prie dainininkės ir dainų kūrėjos Carole King ir maždaug 15 000 kitų žmonių, antradienį per vaizdo konferenciją pradėjusių „Swifties for Kamala“ kampaniją. Visi kalbėtojai per vaizdo ryšį minėjo savo mėgstamiausią T. Swift dainą, įskaitant Masačusetso senatorių Edą Markey, kuris sakė, kad jo mėgstamiausia daina yra „Snow on the Beach“.