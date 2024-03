Taipėjus: aplink Taivaną pastebėti 32 Kinijos karo lėktuvai

Vasario 14 d. netoli Taivano Kinmeno salų apvirto greitaeigis kinų kateris, kurį vijosi Taivano pakrantės sargai. Per incidentą du kateriu plaukę žmonės žuvo, likusiems dviem įgulos nariams pavyko išsigelbėti.

Be to, Taivanas per praėjusį mėnesį vykusią Mėnulio naujųjų metų šventę dvi dienas iš eilės fiksavo rekordinį Kinijos aerostatų skaičių – net aštuonis, kai kurie iš jų skrido tiesiai virš salos.