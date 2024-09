Taifūnas Vietname pražudė 59 žmones

Vietname savaitgalį keli oro uostai, įskaitant Hanojuje, buvo priversti nutraukti darbą. Buvo apgadinta tūkstančiai namų, užlieta 120 000 hektarų ryžių laukų. Be to, su šaknimis išversta per 100 000 medžių. Audringoje jūroje nuskendo 25 laivai. Daug žmonių ir pirmadienį neturėjo elektros energijos.