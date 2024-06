Tą pačią dieną slapta vedė du Kadyrovo sūnūs

Jaunesnio R. Kadyrovo sūnaus Adamo žmona, kaip jau minėta, tapo senatoriaus S. Geremejevo duktė, ir be šio fakto, daugiau apie nieko nežinoma. S. Geremejevas priklauso artimiausiai Čečėnijos lyderio R. Kadyrovo aplinkai, be to, jis yra A. Delimchanovo pusbrolis.