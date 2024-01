Svarbi pergalė: Trumpas dar labiau priartėjo prie būsimo revanšo su Bidenu

N. Haley visą savaitę atkakliai kartojo savo žinutę, kad dauguma amerikiečių nenori rinkimuose vėl matyti D. Trumpo ir J. Bideno dvikovos – tą rodo ir apklausų rezultatai. Tačiau to gali būti per mažai, kad būtų išvengta to, kas neišvengiama.