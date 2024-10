Stokholme per 20 minučių įvyko trys šaudymo incidentai

Dviem atvejais vėlų trečiadienio vakarą šūviai paleisti į pastatą ir butą, trečiu atveju – į vieną ar kelis asmenis lauke. Viename šiaurės vakariniame Švedijos sostinės priemiestyje, be to, naktį prie daugiabučio driokstelėjo sprogimas. Ir po jo yra sulaikytųjų. Pirminiais duomenimis, per incidentus sužeistųjų nėra.