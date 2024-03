Stebėtojai kalba apie beprecedenčius pažeidimus per Rusijos prezidento rinkimus

Visas valstybės aparatas esą buvo perėjęs prie propagandos, prievartos ir rinkėjų kontrolės. Be to, kurstant baimę buvo įvesta karo cenzūra. Ypač sekmadienį, paskutiniąją tris dienas trukusių rinkimų dieną, pareigūnai baudė rinkėjus už „neteisingą“ balsavimo biuletenių užpildymą. Žmonės taip pat buvo verčiami pažeisti balsavimo slaptumą. „To prieš tai nėra buvę per jokius kitus rinkimus“, – teigiama pranešime.