Smarkūs tornadai JAV pražudė mažiausiai keturis žmones

Nuotraukose ir vaizdo įrašuose buvo matyti pastatų griuvėsiai. Be to, tūkstančiai namų ūkių liko be elektros energijos. Meteorologijos tarnybos duomenimis, tornadų vėjo gūsiai siekė apie 215 km/h. Perspėjimas dėl tornadų buvo paskelbtas 7 mln. žmonių, o perspėjimas dėl audrų – 47 mln. gyventojų nuo Rytų Teksaso iki Ilinojaus ir Viskonsino.