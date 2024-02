Skelbimas apie rusų organizuojamą vakarėlį Šri Lankoje sukėlė skandalą

Visgi sekmadienį padėtis komplikavosi, nes Šri Lankos imigracijos tarnyba šimtams šalyje apsistojusių rusų, atvykusių čia, kad išvengtų mobilizacijos, nurodė per porą savaičių išvažiuoti iš šalies. Vėliau Šri Lankos prezidentas Ranilas Wickremesinghe pranešė, kad tarnybos nurodymas bus ištirtas, be to, sprendimas buvo priimtas be kabineto pritarimo.