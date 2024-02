Skelbiama, kad Navalno kūnas perduotas jo motinai

„Aleksejaus kūnas buvo atiduotas jo motinai. Labai ačiū visiems, kurie to reikalavo su mumis“, – rašė ji „X“ socialiniame tinkle.

Tai įvyko po to, kai vakar A. Navalno motinai buvo pateiktas ultimatumas, o Rusijos valdžia pareiškė, kad jis bus palaidotas pataisos darbų kolonijoje, kurioje jis ir mirė, nebent ji per tris valandas sutiks jį paguldyti be viešų laidotuvių.