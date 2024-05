Skelbiama apie dar vieną sulaikymą Rusijos gynybos ministerijoje

„Telegram“ kanalo VČK-OGPU šaltinis pranešė, esą J. Kuznecovas buvo be ceremonijų suimtas savo name, esančiame Maskvos srityje, Istros rajone, kai dar gulėjo lovoje. Anot šaltinio, gegužės 13 d., apie 5 val., balaklavas užsidėję jėgos struktūrų pareigūnai laužtuvais „išnešė“ namo vartus ir langus. Tuo metu name buvo generolo leitenanto žmona. Anksčiau ji dirbo Bendradarbiavimo su užsienio vyriausybėmis karinių technologijų srityje komitete, Strateginės paskirties raketinių pajėgų akademijoje ir kitose Gynybos ministerijos struktūrose. Moteris taip pat buvo išvežta apklausti į Tyrimų komitetą.