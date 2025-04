Siaubingi kadrai iš Kryvyj Ryho miesto: Rusijos ataka pražudė 19 žmonių, tarp jų – 9 vaikai

„Sužeistųjų skaičius per raketos ataką prieš Kryvyj Ryhą padidėjo iki 72. Beveik pusė jų buvo hospitalizuota, 17-os būklė yra sunki“, – paskelbė S. Lysakas.

Jis teigė, kad gydytojai kovoja dėl žmonių gyvybių. Be to, jis pridėjo, kad miestą atakavo ir Rusijos dronai, o visiems per dronų sprogimus sužalotiems žmonėms suteikta medicininė pagalba ir jie išleisti gydytis namie.