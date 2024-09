Seulo teigimu, Pchenjanas į Japonijos jūrą paleido keletą balistinių raketų

Įtampa Korėjos pusiasalyje dar labiau išaugo po to, kai Pchenjanas per pastaruosius dvejus metus ėmė intensyviau vykdyti raketų bandymus ir griežtesniu tonu kalbėti apie JAV ir Pietų Korėją. Be to, Šiaurės Korėja ėmė glaudžiau bendradarbiauti su Rusija karinėje srityje.