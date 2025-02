Šaltinis: JAV pasiūlymas Ukrainai – labai keistas

Pasak šaltinių, prieigos prie „Starlink“ pratęsimo klausimas buvo svarstomas per Amerikos ir Ukrainos pareigūnų derybas po to, kai Ukrainos prezidentas V. Zelenskis atmetė pradinį JAV iždo sekretoriaus Scotto Bessento pasiūlymą dėl naudingųjų iškasenų. Šis klausimas vėl buvo iškeltas ketvirtadienį per JAV specialiojo atstovo Keitho Kelloggo ir V. Zelenskio susitikimą.