Rusijos sąjungininke tikrai nevadintinai šaliai – labai nemalonūs kaltinimai

Tyrimo metu buvo nuodugniau patyrinėti Rusijos muitinės duomenys. Paaiškėjo, kad eksporto kontrolės priemonėmis nepavyko veiksmingai neleisti Rusijai per tarpininkus įsigyti Taivane gaminamų staklių. Be to, žurnalistai išsiaiškino, kad kai kurios iš šių staklių nukeliavo į branduolinių tyrimų institutus ir karinės pramonės įmones.