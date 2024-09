Rusijoje – premija už vaiką nuo karo Ukrainoje dalyvio

Regiono valdžios atstovai pažymi, kad į naują „finansinės paramos“ formą gali pretenduoti tik tie, kurie iki vaiko gimimo nuolat gyveno Permės krašte. Gauti išmoką Rusijos karo Ukrainoje dalyvio žmona gali jam dalyvaujant kariniuose veiksmuose arba per metus jam grįžus iš fronto. Pinigai priklauso ir našlėms, jų galima reikalauti per 300 dienų nuo kario žūties ar dingimo be žinios, pristačius reikiamus dokumentus.