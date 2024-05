Rusijoje planuojama didinti pajamų mokesčius turtingiesiems

Šiuo metu nustatyta aukščiausioji pajamų mokesčio riba būtų didinama nuo 15 proc. iki 22 proc., tuo tarpu per metus uždirbantiems iki 2,4 mln. rublių (26 000 JAV dolerių) toliau galiotų dabartinis mažiausias 13 proc. mokesčių tarifas. Be to, nuo 20 proc. iki 25 proc. būtų didinamas ir įmonių pelno mokestis.