Rusijai vis labiau grasinant Vakarams, viena šalis Maskvos grėsmę suprato jau seniai – dabar gali būti pavyzdžiu Lietuvai

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neseniai perspėjo dėl problemų su kaimynine Suomija po to, kai ši praėjusiais metais įstojo į NATO, ir pareiškė, kad atsakydama į tai Maskva sukurs naują karinę apygardą Rusijos šiaurės vakaruose. Tačiau Kremlius turėtų prisiminti, kad prieš beveik šimtmetį jo bandymai užkariauti Suomiją baigėsi ne taip, kaip jis planavo. Be to, šalis niekada nesėdėjo rankų sudėjusi ir dabar kai kuriais pajėgumais lenkia net dideles Vakarų Europos šalis.