Rusija ketina stabdyti savo narystę ESBO Parlamentinėje Asamblėjoje

Maskva mėgino išvengti šio žingsnio, tęsė Rusijos parlamento aukštųjų rūmų pirmininkė. Tačiau Rumunija, rengianti ESBO Parlamentinės Asamblėjos metinį susitikimą, neseniai atsisakė išduoti vizas Rusijos delegacijai, kad ji galėtų dalyvauti posėdžiuose. Taip peržengta riba, pažymėjo Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino patikėtinė. Rusija esą nebesirengia to toleruoti. Anot V. Matvijenko, organizacija dėl to pralaimi, nes saugumo Europoje klausimai negali būti diskutuojami be Rusijos.