Rusai, dalyvavę pagerbiant Navalną, sulaukė šaukimų atvykti į karinį komisariatą

„Vis dar negaliu nei racionaliai, nei emociškai suvokti to, kas įvyko. Bet jei pasiduosime niūrumui ir nevilčiai, tai būtent to jie ir nori. Neturime teisės taip elgtis, esame skolingi savo žuvusiems bendražygiams“, – sakė V. Kara-Murza, kalbėdamas teismo posėdyje per vaizdo ryšį.