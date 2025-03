Rumunijos teismas atmetė prorusiško kandidato į prezidentus apeliaciją

Sekmadienį Rumunijos rinkimų komisija pašalino C. Georgescu iš pakartotinių prezidento rinkimų. Šalis susiduria su politine krize po to, kai lapkritį iki tol beveik nežinomas C. Georgescu netikėtai laimėjo pirmąjį prezidento rinkimų turą. Tačiau prieš antrąjį turą Konstitucinis teismas anuliavo balsavimo rezultatus dėl įtarimų, kad į rinkimus kišosi Rusija. Nauji rinkimai numatyti gegužės mėnesį.