Rumunijos Konstitucinis Teismas nurodė perskaičiuoti prezidento pirmojo rinkimų rato balsus

Teismas nurodė „pertikrinti ir perskaičiuoti visus balsavimo biuletenius“, gautus per lapkričio 24 d. vykusius Rumunijos prezidento rinkimus, sakoma pranešime.

Suskaičiavus beveik visus balsus, netikėtai paaiškėjo, kad per pirmąjį prezidento rinkimų ratą Calinas Georgescu aplenkė proeuropietišką ministrą pirmininką ir veikiausiai pateko į antrąjį rinkimų ratą, numatytą gruodžio 8 dieną. Per jį prorusiškas C. Georgescu turėtų susirungti su provakarietiška dešiniųjų kandidate Elena Lasconi.