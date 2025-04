Rinkimai Australijoje: kurlink pasuks šalis?

Australija, nepaisant jos geografinės izoliacijos, per daugiau nei 120 metų savivaldos išliko ištikima Jungtinės Karalystės (o vėliau ir JAV) sąjungininke. Australijos kariuomenė kartu su šiomis šalimis kovojo tiek abiejuose pasauliniuose karuose, tiek Korėjoje, Vietname, Irake ir Afganistane. Visgi dabar kai kurie Australijos lyderiai sakosi pradėję persvarstyti savo šalies santykius su Amerika. Australijos ambasadorius JAV Kevinas Ruddas per interviu „ABC News Australia“ teigė, kad „Amerika, su kuria mes deramės nuo sausio 20-osios [Donaldo Trumpo inauguracijos], neapsakomai skiriasi nuo prieš tai buvusios valstybės.“ Šalies premjeras per spaudos konferenciją, suorganizuotą po Trumpo balandžio 3 d. dieną paskelbtų muitų, pastarąjį peikė: „[JAV] įvesti muitai nėra logiškai pagrįsti <...> tai yra mums priešiškas poelgis“.