Rekordinio karščio banga Tailande pražudė daugiau kaip 60 žmonių

Savaitės pradžioje daugelyje Tailando regionų pirmą kartą per kelis mėnesius palijus, karštis kiek atlėgo, tačiau ir penktadienį daug kur vėl gerokai viršijo 30 laipsnių. Nors tailandiečiai pripratę prie aukštų temperatūrų, tačiau taip karšta kaip šiais metais – ir tiek ilgai – beveik nėra buvę.

Ekspertai tai, be kita ko, sieja su klimato reiškiniu „El Niño“. Pasaulio meteorologijos organizacijos (WMO) duomenimis, Azija, be to, šyla greičiau už pasaulio vidurkį. Ekstremalūs karščiai pastaruoju metu, tvyrojo ir Bangladeše, Vietname, Mianmare bei Filipinuose.