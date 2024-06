Putino gynybos paktas su Šiaurės Korėja kelia nerimą JAV sąjungininkams

Praėjusį trečiadienį V. Putinas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas susitarė ginti vienas kitą, jei vienas iš jų būtų užpultas. Nors dar neaišku, koks bus ilgalaikis šio vizito poveikis, trumpoje perspektyvoje jis greičiausiai paskatins Japoniją ir Pietų Korėją stiprinti tarpusavio santykius ir ryšius su JAV, kurie per pastaruosius metus jau tapo tvirtesni. Be to, Kinija liko nuošalyje, – o tai neįprasta pozicija didžiausiai Šiaurės Korėjos rėmėjai.