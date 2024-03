Putinas: Ukrainos atakos nesustabdys Rusijos prezidento rinkimų

Per jau kelias dienas besitęsiančias atakas prieš Rusijos pasienio regioną Belgorodą, taip pat prieš Kurską, būta daug sužeistų civilių. V. Putinas paskelbė apie pagalbą atakų aukoms.

Teroristiniams sabotažo aktams, pasak jo, Ukraina pasitelkė per 2 500 kovotojų, nuostoliai esą siekia 60 proc. Be to, panaudoti 35 tankai ir apie 40 šarvuotų karinių mašinų. Ukraina šiomis atakomis vėl mėgina nukreipti dėmesį nuo pralaimėjimų savo šalyje, kalbėjo V. Putinas.