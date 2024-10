Putinas pirmą kartą susitiko su Irano prezidentu

V. Putinas per maždaug valandą trukusį pokalbį, kurio dalis vyko už uždarų durų, sakė, kad Maskva ir Teheranas tarptautiniu lygiu panašiai vertina įvykius pasaulyje. V. Putinas pakvietė Irano vadovą apsilankyti ir Rusijoje. Per pokalbį su Rusijos valstybine televizija Ašchabade M. Peseschkianas pasmerkė Izraelio atakas Artimuosiuose Rytuose, per kurias žūva ir daug civilių.