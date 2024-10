Putinas išsišaipė iš į Rusiją nuvykusio JT vadovo žodžių

JAV analitikai pabrėžia, jog Kazanės deklaracijoje Rusijos karas Ukrainoje minimas tik vieną kartą. „Deklaracijoje sakoma, kad visos ją pasirašiusios šalys turėtų vadovautis Jungtinių Tautų Chartijos principais, įskaitant nuostatą dėl pagarbos teritoriniam vientisumui, ir kad BRICS valstybės sveikina „atitinkamus“ pasiūlymus tarpininkauti, siekiant per diplomatiją ir dialogą užbaigti karą“, – sakoma ISW pranešime.

Pasak analitikų, deklaracija taip pat rodo, kad Rusijos karo prieš Ukrainą klausimu BRICS šalys nepasiekė vienybės, greičiausiai dėl to, jog daugelis palaiko JT Chartijos principus. Be to, Indija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Brazilija ir Pietų Afrikos Respublika nesutinka paversti BRICS antiamerikietiška koalicija, priduriama pranešime.