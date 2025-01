Prorusiškų separatistų valdomam regionui gresia „labai blogas scenarijus“

Bet kokiu atveju Rusijos dujų tiekimas per Ukrainą būtų nutrūkęs nuo sausio 1 d., nes Ukraina nepratęsė svarbaus tranzito susitarimo, tačiau Kišiniovas teigia, kad Rusija gali tiekti dujas alternatyviu maršrutu, einančiu per Juodąją jūrą į Turkiją ir toliau per Balkanus.