Prieš daugelį metų atskirtos dvynės po „TikTok“ įrašo netikėtai atrado viena kitą

Grupei priklauso per 230 tūkst. narių. Būtent jie ir galimybė naudotis DNR duomenų svetainėmis ir atvertė vieną tamsiausių Sakartvelo istorijos puslapių. Grupę 2021 metais įkūrė žurnalistė Tamuna Museridze, kai sužinojo, kad yra įvaikinta. Tvarkydama motinos namus, rado savo gimimo liudijimą ir dėmesį patraukė jame pateikta klaidinga informacija. Grupę įkūrė ieškodama savo šeimos, tačiau ji akimirksniu išaugo į didžiulę bendruomenę ir galiausiai demaskavo kraupią tiesą – prekybos vaikais schemą, per kelis dešimtmečius palietusią dešimtis tūkstančių žmonių. Žurnalistė visai to nesitikėdama padėjo susitikti šimtams šeimų, tačiau savosios kol kas nerado.