Prie Pietų Korėjos sudužo JAV naikintuvas F-16

Pareiškime pasidžiaugta glaudžiu bendradarbiavimu su Pietų Korėja gelbėjimo operacijos metu. „Esame labai dėkingi Korėjos Respublikos gelbėjimo pajėgoms ir visiems mūsų komandos draugams, kurių dėka buvo įmanoma išgelbėti mūsų pilotą“, – sakė 8-ojo naikintuvų aviacijos pulko vadas pulkininkas Matthew C. Gaetke ir pridūrė, kad „dabar sutelksime dėmesį į orlaivio paiešką“.

Tai jau trečioji nuo 2023 m. gegužės amerikiečių naikintuvo F-16 katastrofa Pietų Korėjoje. Gruodį JAV naikintuvas F-16 sudužo per įprastas mokymo pratybas, patyręs, JAV kariuomenės teigimu, „avarinę situaciją skrydžio metu“. Pilotas taip pat buvo išgelbėtas. Dar vienas F-16 sudužo pernai gegužę irgi per pratybas žemės ūkio rajone į pietus nuo Seulo. Pilotas saugiai katapultavosi, per avariją niekas nežuvo.