Prie Kipro krantų išgelbėta 270 migrantų, atplaukusių penkiomis valtimis

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų įgaliotinio (UNHCR) duomenimis, nuo metų pradžios į Kiprą atvyko 2 675 migrantai – vidutiniškai po 30 per dieną.

Ne visi migrantai plaukia per jūrą. Kai kurie keliauja per Turkijos okupuotą šiaurinę salos dalį per žaliąją buferinę zoną ir patenka į pietinę dalį, kuri yra Europos Sąjungos narė.