Prie Jemeno krantų raketa pataikė į dar vieną laivą

Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai jau daugiau kaip tris mėnesius atakuoja prekybinius laivus Raudonojoje jūroje. Dėl to laivyba ten iš dalies paralyžiuota, daug laivybos bendrovių nukreipia savo laivus kita kryptimi. Reaguodamos į atakas, JAV ir Didžioji Britanija praėjusį penktadienį pirmą kartą iš oro smogė hučių sukilėlių pozicijoms Jemene.

JAV kariškiai tuo tarpu pranešė, kad viename laivų Arabijos jūroje konfiskavo Irano gamybos raketų dalių, kurios, spėjama, buvo gabenamos hučių sukilėliams Jemene. Tai pirmas kartas nuo atakų prieš prekybinius laivus pradžios praėjusį lapkritį, kai buvo konfiskuota „mirtinų, Irano tiekiamų pažangių įprastinių ginklų“, skirtų hučiams. Per operaciją sausio 11 d., be to, konfiskuota ginkluotės, įskaitant „balistines ir sparnuotąsias raketas“.