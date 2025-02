Prasideda 61-oji Miuncheno saugumo konferencija

Forume dalyvaus ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip pranešė Prezidentūra, šalies vadovas pasisakys diskusijose „Fortifying the East: A dive into NATO’S strategy“ ir „Seismic Shifts: More European Responsibility for Defense“, dalyvaus konferencijos paraštėse numatytuose dvišaliuose susitikimuose su užsienio valstybių partneriais. Miuncheno saugumo konferencijoje taip pat viešės ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas bei Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis.