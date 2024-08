Prancūzijoje sulaikytas „Telegram“ įkūrėjas Durovas: kas laukia verslininko ir pačios „Telegram“

Sankcijų grėsmė?

Ar „Telegram“ nebeveiks?

Be to, valstybės taiko skirtingus pokalbių programėlių blokavimo įstatymus. Yra šalių, kur uždrausti „Telegram“ bus žymiai sunkiai nei kitose. Be to, tokio didelio masto programėlės blokavimas techniniu požiūriu labai sudėtinga užduotis. Naudotojai visada randa būdų, kaip draudimus apeiti.