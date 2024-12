Prancūzija atakavo IS taikinius Sirijoje

Prancūzijos kariuomenė Sirijoje atakavo dvi spėjamas teroristinės organizacijos „Islamo valstybė“ (IS) pozicijas. Atakos surengtos sekmadienį per tarptautinę karinę operaciją „Inherent Resolve“, kuri nuo 2014 m. vykdoma prieš IS Irake ir nuo 2015 m. Sirijoje, pranešė Prancūzijos gynybos ministras Sébastienas Lecornu.