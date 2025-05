Popiežius Leonas XIV aukojo pirmąsias mišias

Jis taip pat sakė, kad buvo išrinktas 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovu tam, kad Bažnyčia galėtų būti vis ryškesnis švyturys neramiame pasaulyje. „Dievas mane pašaukė per jūsų pasirinkimą“ būti „ištikimu Bažnyčios administratoriumi“, kad ji taptų it „išganymo laivas, plaukianti per istorijos vandenis, ir švyturys, nušviečiantis tamsias šio pasaulio naktis“, – sakė Leonas XIV.