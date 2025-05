Popiežius, kurį „išrinko“ balandis, ir trejus metus trukusi konklava: labiausiai pagarsėję popiežiaus rinkimai

Treji metai

Racionas

Reaguodamas į chaosą per rinkimus, Grigalius X pakeitė taisykles, pareikalavęs, kad kardinolai susirinktų per 10 dienų po popiežiaus mirties, ir liepęs mažinti jiems skirtą maistą. Jei sprendimas nepriimamas per tris dienas, maitinimas turėjo būti sumažintas iki vieno iš dviejų tradicinių itališkų pagrindinių patiekalų. Po penkių dienų maistas apribojamas tik duona, vandeniu ir vynu, sakoma Johno L. Alleno knygoje „Konklava“.