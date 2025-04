Popiežiaus laidotuvėse dalyvausiančios užsienio delegacijos renkasi Romoje

Romoje tuo tarpu vyksta pasirengimas didelei gedulo ceremonijai. Spėjama, kad į popiežiaus laidotuves susirinks šimtai tūkstančių žmonių. Ketinama sutankinti viešojo transporto tvarkaraščius. Į šv. Petro aikštę skubantiems piligrimams pradės savanoriai. Be to, imtasi griežčiausių saugumo priemonių. Pasak Italijos vidaus reikalų ministro Matteo Piantedosi, 170 delegacijų saugumu Romoje rūpinsis per 1 000 policininkų.