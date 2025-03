„Politico“: po Rubio skambučio Vengrija pakeitė poziciją dėl sankcijų Rusijai

Vengrija ketino vetuoti sankcijų pratęsimą, be kitų priežasčių argumentuodama ir Donaldo Trumpo sugrįžimu į Baltuosius rūmus. O štai pats JAV prezidentas pagrasino Rusijai naujais ribojimais, jeigu ji nesutiks su paliaubomis Ukrainoje. Be to, M. Rubio paskambino Vengrijos diplomatijos vadovui ir, anot dar dviejų „Politico“ pašnekovų, paragino Vengriją neardyti Europos Sąjungos sankcijų sistemos. Tai padėjo įtikinti Budapeštą pakeisti savo sprendimą ir prisidėti prie sankcijų pratęsimo.